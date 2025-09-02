Colonia Iturraspe proyecta un importante crecimiento para los próximos años, con la ampliación de su éjido urbano que daría lugar a nuevos loteos residenciales. Y además, es inminente la salida a la venta de un loteo ya realizado por el club de esta comunidad del departamento San Justo.

En diálogo con El Periódico, el presidente comunal Fernando Salvagno confirmó que se presentó el expediente para ampliar en casi 80 hectáreas el área urbana y anticipó los nuevos desarrollos inmobiliarios, además de la compra de maquinaria para la comuna.

Salvagno explicó que la presentación formal de la ampliación del radio urbano se realizó hace aproximadamente 45 días y ahora quedan los pasos administrativos: "Ya quedó todo el futuro radio urbano mensurado y se presentó el expediente administrativo en la Secretaría de Gobierno. Ahora seguimos los pasos y pasará a la Legislatura. Si todo marcha bien, muy probablemente antes de fin de año estaría”.

El presidente comunal destacó la magnitud de la medida: “Pasamos a ampliarlo a una superficie de casi 80 hectáreas. Teníamos un radio urbano de 7-8 hectáreas y lo ampliamos casi en 10 veces. Eso es lo importante. Siempre con la finalidad de poder desarrollar loteos inmobiliarios y el crecimiento de la localidad”.

Sobre los proyectos previstos, detalló: “Hay un inversor privado que pertenece a la comunidad que nos presentó un desarrollo inmobiliario importante a realizar en el sector norte, el cual incluye lotes residenciales, industriales, comerciales y demás. Eso es algo que ya estamos apurando porque, apenas sale el radio urbano se empezarán los trámites para que el particular comience a lotear”.

La ampliación del área urbana, según Salvagno, obliga a planificar la infraestructura: “Lo primero es aprobar el radio urbano y una vez que esté aprobado, vamos a tener que empezar a gestionar la ampliación del servicio de agua, porque tendremos que tener capacidad para proveer 10 veces más cantidad de agua que la que tenemos ahora. Y así con todo: recolección de basura y otros servicios”.

Y agregó: “Si bien no se van a lotear las 80 hectáreas, hay un cuarto de esas 80 que sí se harían en un proyecto que puede ser a ocho años más o menos, porque va a realizarse por etapas con un inversor. Es una cuestión que estamos analizando con el particular, pero para entrar en concreto tenemos que tener el radio urbano aprobado”.

El proyecto privado contempla unas 30 hectáreas, con una proyección a diez años. “Es un empresario de la comuna que tiene domicilio en Colonia Iturraspe”, aclaró Salvagno.

Loteo del Club Deportivo Colonia Iturraspe

Otro de los avances concretos es el loteo del club local. Salvagno afirmó ya están todos los trámites aprobados y en pocos días estarán a la venta: “Ya fue aprobada la subdivisión, ya están mensurados los lotes y subdivididos, o sea que estarían aptos para la venta. Van a salir una primera tanda y las obras las vamos a empezar a realizar si todo marcha bien ahora en septiembre. Empezaremos con las obras de demarcación de calles y ripiado, que eso lo hace la comuna”.

En este caso, la comuna ejecutará la infraestructura básica: “Nosotros haríamos la obra pública, que es calle, luminaria y tendido de agua. Eso lo haría la comuna”.

Según precisó, se trata de siete lotes ubicados al norte del club, en el predio donde recientemente pasó el Rally de San Francisco. “Los vende el club Deportivo Colonia Iturraspe. Tenemos un acuerdo de que ellos ponen el terreno y nosotros ponemos la mano de obra para el desarrollo y hacemos la obra. Los lotes van a ser bastante grandes, van a tener unos 15 metros de frente por unos 35 de fondo. No son lotes chicos”, destacó.

Compra de maquinaria

Salvagno también anunció nuevas inversiones en equipamiento: "Estamos cerrando la compra de un tractor de 50 HP con pala frontal y desmalezadora, porque al ampliar el radio urbano necesitamos maquinarias. Y estamos también negociando la compra de un segundo tractor de 90 HP”.

El dirigente comunal subrayó la importancia de estas gestiones: “Estamos ampliando el radio urbano, y la compra de la maquinaria nueva es muy importante para nosotros porque es una inversión importante”.