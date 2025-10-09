Colonia Iturraspe: Salvagno firmó convenio para tener Paicor en sus dos escuelas

El presidente comunal de Colonia Iturraspe, Fernando Salvagno, firmó un convenio con el director general del Programa de Asistencia Integral de Córdoba (Paicor), Ezequiel Ghione, para poder contar con este módulo de alimentación para los alumnos de sus dos escuelas. La firma del acuerdo fue realizada el pasado martes en la sede del Gobierno de Córdoba en la capital provincial, donde Salvagno también se reunió con el secretario de Gobierno, Augusto Pastore, para tratar distintos temas de la administración municipal.

Para la administración de esta localidad se trata de un paso muy importante que mejora la calidad alimentaria de niños y niñas en esta zona rural. “Esto nos permite tener el servicio de Paicor en las escuelas. Anteriormente nos habían hecho un relevamiento de las instalaciones y se necesitaban algunas obras. Las hicimos, teníamos la aprobación y pudimos firmar el convenio para tener el Paicor”, explicó Salvagno a El Periódico.

Colonia Iturraspe tiene dos escuelas: Luis Braille, que tiene la mayor cantidad de alumnos, y Thomas Edison. En la primera cuentan con Ciclo Básico Unificado primario y jardín de infantes, con casi 100 alumnos; mientras que la otra rige el nivel primario y jardín, con alrededor de 30 alumnos. Las dos escuelas están alejadas del núcleo poblacional sobre la ruta: una a cinco kilómetros dentro del campo y la otra a casi 12 kilómetros

Otras gestiones

Por otro lado, Salvagno agregó que en la reunión con el secretario de Gobierno gestionó fondos para compra de maquinarias y obras que tienen que ver con la ampliación del ejido urbano que tramita su administración; sumado a loteos en marcha y otros que se proyectan para los próximos años y que darán un importante crecimiento poblacional.