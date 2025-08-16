El Ministerio de Bioagroindustria, a través de la Dirección General de Fiscalización y Control, llevó a cabo inspecciones de oficio en diversos establecimientos agropecuarios cercanos a la localidad de Villa Fontana, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa provincial relacionada con el uso de fitosanitarios.

Durante los controles, se verificó que los establecimientos estuvieran utilizando la Receta Fitosanitaria Digital, tal como lo dispone la Ley Provincial N° 9.164. Además, se constató que los equipos de pulverización y sus respectivos operarios contaran con la habilitación correspondiente, al igual que los expendios y depósitos de fitosanitarios. También se revisó la presencia de productos fitosanitarios prohibidos o restringidos, con el fin de evitar su uso indebido.

Como resultado de las inspecciones, se procedió a la clausura de tres máquinas pulverizadoras autopropulsadas mediante fajas y precintos, debido a que no contaban con la inscripción ni habilitación correspondiente ante este Ministerio. Además, se intimó a los responsables a regularizar la habilitación de las máquinas pulverizadoras con habilitaciones vencidas y se exigió el uso obligatorio de la Receta Fitosanitaria Digital para las aplicaciones de fitosanitarios.

Cabe recordar que toda aplicación de productos fitosanitarios debe realizarse exclusivamente con equipos y operarios habilitados para tal fin, y que cada aplicación debe contar con la correspondiente Receta Fitosanitaria Digital, emitida por un Asesor Fitosanitario, conforme a la Ley Provincial N° 9.164.

Para realizar consultas o denuncias, comunicarse al 0800-888-82476 o acceda a la plataforma digital: https://dgfyc-mayg.hub.arcgis.com/.