Clausuran forrajerías y veterinarias sin autorización en el departamento San Justo

El Ministerio de Bioagroindustria dispuso la clausura de seis establecimientos y el secuestro de productos zooterápicos. La medida es consecuencia de la falta de autorizaciones verificadas durante inspecciones realizadas en el marco de la Ley Provincial N° 6429.

Los operativos se llevaron a cabo en forrajerías y veterinarias de Villa Carlos Paz, Villa Santa Cruz del Lago, Las Perdices y General Cabrera y estuvieron a cargo de inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control

Las inspecciones se realizaron en el marco de la Ley Provincial N° 6429 (Art. 11) y tuvieron como objetivo verificar habilitaciones, inscripciones y el cumplimiento de la normativa vigente para el expendio de productos zooterápicos.

Como resultado se procedió a la clausura preventiva de seis establecimientos que no contaban con habilitación ni inscripción ante el Ministerio, ni con la dirección técnica de un médico veterinario regente.

Además, se secuestraron 300 productos zooterápicos que se encontraban en infracción.

Cabe recordar que, de acuerdo con la normativa provincial (Ley N° 5142 y modificatoria N° 6429), los productos de uso veterinario solo pueden expenderse en locales debidamente habilitados y bajo la responsabilidad de un profesional médico veterinario.

Para consultas o denuncias, se encuentra disponible la plataforma digital o la línea gratuita 0800-888-82476.