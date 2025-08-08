Ante la falta de fondos estatales y el recorte presupuestario, tres docentes del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) comenzaron a vender yerba para mantener operativo el laboratorio de Rayos X. Se trata de Lucía Reviglio, Rodrigo Ponzio y Manuel Otero, quienes impulsan esta iniciativa con el lema “Impulsando la ciencia en cada cebada”.

Según consignó ES UN MONTÓN, los científicos —todos Doctores en Física— comenzaron a comercializar paquetes de un kilo de yerba a $5000 con el objetivo de adquirir los insumos indispensables para el funcionamiento de los equipos, ya que desde su adquisición en 2020, mediante un proyecto del Ministerio de Educación, no se han destinado fondos para ponerlos en marcha.

Además, Rodrigo Ponzio señaló que, pese a haber ganado un concurso, aún no se le ha otorgado el alta en un cargo del CONICET, el cual estaría destinado al manejo técnico del laboratorio. “No me dan el alta del puesto a pesar de haber concursado y ganado. Quedé en el orden de mérito”, explicó.

Los dispositivos instalados en el laboratorio tienen aplicaciones tanto académicas como industriales, y podrían ofrecer servicios a otras instituciones y empresas que lo requieran, si contaran con los recursos necesarios para su operatividad.