La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil informó este jueves que se desarrolla un incendio en la localidad de Capilla Vieja, próxima a Los Reartes, en el departamento Calamuchita.

Las llamas afectan zona de bosque nativo y avanzan por un pinar, donde están desplegadas dotaciones de bomberos voluntarios de la regional 7 de la Federación de Bomberos Voluntarios y efectivos de la Agrupación Serrana, con apoyo de cuatro aviones hidrantes.

En el sector trabaja personal de los cuarteles de Los Reartes, Alta Gracia, Santa Rosa, Calamuchita, Villa Ciudad de América, Potrero de Garay y San Agustín, junto al equipo del Plan Provincial de Manejo del Fuego

El vocero de la Secretaría de Riesgo Climático, Roberto Schreiner, reiteró que rige un alerta por riesgo extremo de incendios forestales y pidió tomar las precauciones, entre las que se incluye dar aviso ante la presencia de columnas de humo u otro indicio de fuego.