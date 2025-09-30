El Banco de la Provincia de Córdoba presentó en la primera Expo Ganadera del Centro sus líneas de crédito destinadas a impulsar la actividad agroganadera y fortalecer a toda la cadena de valor, por un cupo total de $30 mil millones.

La institución bancaria resaltó que “ofrece alternativas financieras altamente competitivas para el sector y participa de la Expo con un stand, donde su equipo de especialistas asesora a productores y empresas sobre las distintas herramientas disponibles”.

Durante el encuentro, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso; la Líder de Agronegocios de Bancor, Evangelina Salloum; los organizadores de la Expo, Germán Mihlager y José Jofré; junto al síndico de Bancor, Ramón Giraldi, firmaron un convenio que pone a disposición financiamiento con tasas subsidiadas, beneficios para los productores y apoyo para las campañas agrícolas y ganaderas en curso.

Entre ellas se destaca la línea destinada a la adquisición de vacas, vaquillonas, ovejas y cerdas con garantía de preñez o reproductores de rodeo, con plazos de hasta 48 meses y financiación de hasta el 100%, según calificación.

Otra de las novedades es el descuento de cheques para el cabañero o la consignataria, en operaciones de venta de animales, respaldadas con proformas o facturas, con un plazo promedio de hasta 180 días.

Además, subrayaron que Bancor dispone de créditos que permiten financiar insumos para la nutrición y sanidad animal, y en el marco de la campaña 2025/2026, acompañan la compra de insumos agrícolas con plazos que se adecuan al ciclo productivo del cliente. A estos instrumentos se suma la financiación de hasta el 100% del valor de maquinarias y equipamientos, con un plazo de hasta 48 meses.

Las inscripciones para acceder a estas líneas están disponibles en la web de Bancor www.bancor.com.ar hasta el 5 de octubre de 2025, donde también se encuentran detallados los requisitos.

La Expo Ganadera del Centro se realiza los días 29 y 30 de septiembre en el Centro de Convenciones Córdoba. El encuentro convoca a productores, empresarios y expertos en un espacio de charlas técnicas, capacitaciones, remates de hacienda, stands y networking, con foco en innovación, sustentabilidad y desarrollo productivo.