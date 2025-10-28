Bancor llevó sus herramientas financieras a Leones en su 11° Jornada de Negocios

El Banco de la Provincia de Córdoba llevó adelante en Leones la 11° edición de sus Jornadas de Negocios 2025, con la participación de cerca de 100 empresarios de la región. El encuentro se desarrolló este martes 28 de octubre,en el Hotel Posada Maestosso de esa localidad.

Durante la jornada, especialistas de Bancor presentaron herramientas financieras para potenciar la actividad productiva y comercial, en una agenda que incluyó charlas e instancias de intercambio, favoreciendo el contacto directo entre los asistentes y los referentes de la entidad.

Al iniciar, Evangelina Salloum, líder de Agronegocios de Bancor, presentó las líneas de financiamiento para el sector agroindustrial y destacó la presencia territorial, la atención personalizada y la oferta crediticia competitiva que caracteriza al Banco. Recordó la creación de la Gerencia de Agronegocios, reflejando la importancia estratégica del sector para el banco: más del 40% de los clientes y servicios transaccionales corresponden al agro, al igual que el 60% de los préstamos otorgados.

La responsable de Comercio Exterior, Cecilia Ferrer, se refirió a las soluciones integrales para empresas exportadoras. Expuso sobre el trabajo de su nuevo equipo conformado para brindar asesoramiento especializado según las necesidades de cada cliente. Además, dio a conocer la línea de exportación con fondos externos, que permite a las empresas mejorar su competitividad y optimizar procesos productivos.

A su turno, Gonzalo Santos, de Bancor Fondos, presentó las alternativas de inversión a través de los Fondos Comunes de Inversión Champaquí, destacando su accesibilidad y seguridad. Subrayó cómo estas herramientas pueden ser aliadas estratégicas para la planificación financiera de las empresas.

El invitado especial en esta oportunidad fue el economista Carlos Seggiaro, quien cerró el encuentro con un análisis del panorama macroeconómico de la Argentina post elecciones, las perspectivas a futuro y su posible impacto en las economías regionales.

Las Jornadas de Negocios Bancor 2025 comenzaron en marzo en la ciudad de Córdoba y ya recorrieron General Deheza, Villa María, Río Cuarto, Jesús María, San Francisco, Carlos Paz, Villa Dolores, entre otras localidades. El ciclo tiene como objetivo acercar propuestas financieras y herramientas de gestión a las empresas y comercios de toda la provincia, impulsando el desarrollo económico regional.