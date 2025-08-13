Bancor lidera el financiamiento de autos en Córdoba: cómo son los préstamos

El Banco de la Provincia de Córdoba consolidó su liderazgo en el financiamiento para la compra de automóviles, alcanzando el 50% del mercado de préstamos otorgados en la provincia y posicionándose como la entidad más elegida por los cordobeses que adquieren sus vehículos en concesionarias adheridas.

Según informó la entidad, su cartera crediticia para autos, que cumple 10 años, está disponible en 163 concesionarios y ha mostrado un crecimiento sostenido. En los últimos 12 meses, operó un volumen de $212 mil millones en préstamos, un incremento del 160% en comparación con el año anterior. El número de operaciones también creció, pasando de 6.000 a 16.500 en el mismo período.

En el marco del 1º Foro Internacional Automotriz Córdoba (FIAC), la 6° Convención Regional de ACARA y el AutoShow Córdoba 2025, realizados en la primera semana de agosto, el presidente de Bancor, Raúl Paolasso, anunció que en los próximos días se lanzará una línea de préstamos prendarios para complementar la actual modalidad a sola firma.

Paolasso presentó además mejoras en el sistema de otorgamiento: “Se eliminan los tiempos de espera y ahora la liquidación online será inmediata”, explicó. De esta forma, los clientes podrán obtener la aprobación y el desembolso en el momento, reforzando la agilidad de la plataforma digital De Una!, utilizada para gestionar esta línea.

La alta performance de la cartera crediticia ha permitido a Bancor expandir su propuesta de valor y optimizar procesos que han transformado el mercado de financiamiento de automotores en Córdoba y el país.

Características de la línea para financiación de autos:

Tramitación directamente en la concesionaria.

Gestión 100% online.

Disponible para clientes y no clientes de Bancor.

Financiación de hasta el 100% del vehículo.

Compra de autos nuevos o usados.

Sin gastos de otorgamiento.

Plazos de hasta 72 meses y tasas competitivas.

En pesos y en Uvas.

Disponible en 163 concesionarias de toda la provincia.

Más información en www.bancor.com.ar.