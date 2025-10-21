Con el respaldo de Bancor, la principal entidad financiera de la provincia, y el desarrollo tecnológico de Globant, líder en transformación digital, el Banco de la Provincia de Córdoba presentó Bezza, la billetera virtual cordobesa que sale a competir al mercado con una propuesta innovadora y beneficios diferenciales.

La nueva billetera es simple e intuitiva y desde la entidad resaltaron que ofrece importantes descuentos, rendimientos competitivos y amplias facilidades de uso para todos los usuarios, sean o no clientes del banco. Permite registrarse en pocos pasos y acceder a una caja de ahorro sin costo, con disponibilidad de fondos las 24 horas.

Bezza estará disponible para su descarga a partir de noviembre, en Apple Store y Google Play. Como novedad, los cordobeses registrados con CIDI Nivel 2 podrán ingresar directamente a la aplicación mediante un registro simplificado, que sólo requiere usuario y contraseña, sin necesidad de validación biométrica.

El nombre Bezza deriva de “Cordobesa”, la marca insignia del ecosistema de pagos de Bancor, y proyecta alcanzar 400 mil usuarios en el primer año. Permitirá abonar con QR en cualquier comercio del país, y otorgará reintegros en consumos en rubros estratégicos para las familias como supermercados, almacenes, panaderías, restaurantes, carnicerías, farmacias, veterinarias y más.

Transporte

Además, está previsto que a partir de febrero de 2026, Bezza ocupe un rol central en el sistema de transporte público: podrá utilizarse para abonar el colectivo urbano e interurbano, Telepase, estacionamientos, impuestos y servicios públicos. Además, se sumarán beneficios especiales en espectáculos, actividades culturales, gastronomía, turismo, entre otros.

La presentación se realizó en el edificio Corporativo de Bancor encabezada por el presidente de la entidad, Raúl Paolasso, junto al gerente general de Bancor, Guillermo Zolezzi; y el director comercial, Juan Pablo Mon. Estuvieron presentes, además, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, Pedro Dellarossa; el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica; el vicepresidente de la Agencia Córdoba Deportes, Luis Calvimonte; autoridades provinciales, municipales, funcionarios y personal bancario, trabajadores de la prensa e invitados especiales.

La billetera cordobesa

“El desarrollo de Bezza es un pilar fundamental del plan de modernización tecnológica de Bancor, orientado a potenciar su ecosistema digital y ampliar su propuesta de productos y servicios. La billetera ofrece una experiencia ágil, segura y accesible, también para turistas que podrán disfrutar de los mismos beneficios que las familias cordobesas”, resaltaron desde el banco provincial.

Ventajas