Autopista 19: a más de un mes de la preadjudicación, la Nación sigue sin habilitar el traspaso de la obra

El pasado 30 de julio, el gobernador Martín Llaryora anunció la preadjudicación a las empresas que se encargarán de construir los tramos restantes de la autopista 19 que unirá San Francisco con la ciudad de Córdoba. Sin embargo, más de un mes después desde la Provincia advirtieron que el Gobierno nacional sigue sin efectuar el traspaso de la obra.

En ese entonces el mandatario provincial lanzó duras críticas al Gobierno nacional por la falta de avances en la parte administrativa, calificó la situación como una “vergüenza nacional” y reclamó la firma de un decreto que habilite a la Provincia a iniciar los trabajos.

A más de un mes de aquellas declaraciones, fuentes del Gobierno de Córdoba señalaron a El Periódico que la Nación sigue sin realizar el traspaso de la obra, lo que mantiene paralizada la puesta en marcha de los 62,9 kilómetros restantes. Según confirmaron, siguen esperando una respuesta del Gobierno de Javier Milei para que pueda habilitarse el comienzo de los trabajos.

También el intendente de San Francisco, Damián Bernarte, había reclamado a la administración nacional la firma de un decreto que traspase la obra, al igual que otras autoridades municipales del departamento San Justo.

La obra, valuada en 196.308 millones de pesos y financiada por un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ya fue preadjudicada a las empresas Chediack y Benito Roggio e Hijos. Sin embargo, el inicio de las tareas depende exclusivamente de la autorización nacional.

En su reclamo original, Llaryora había señalado sobre la ruta nacional 19: “Hoy está paralizada. En estado de abandono, ni siquiera de mantención. Con un riesgo total para todas las personas que transitan”. Y agregó que “se está convirtiendo día a día en una máquina de matar”.

El mandatario insistió en que la Provincia se hará cargo de la obra ante la inacción nacional, que la dejó paralizada y sin terminar. “No nos alcanza para que nos firmen este trámite y ya que no hacen, no molesten. Ya que les gusta cobrar los impuestos de Córdoba, pero no les gusta hacer las obras que tienen que hacer y poner los recursos en Córdoba, por lo menos que firmen un trámite y que nos permitan hacer”, expresó en aquella ocasión.

Mientras tanto, desde el Centro Cívico remarcan que la falta de respuesta de la Nación impide avanzar en trabajos considerados urgentes para mejorar la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de la provincia.