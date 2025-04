En un escenario marcado por la incertidumbre económica tras la salida del cepo cambiario, el presidente de la Cámara de Almaceneros, Adrián Morales, indicó que aún no se han registrado modificaciones en los precios, aunque advirtió que el sector permanece en estado de alerta ante posibles variaciones.

Según consignó LV16, Morales explicó que todavía no han recibido listas de precios actualizadas, aunque se mantienen en comunicación permanente con los proveedores. Señaló, además, que algunos de ellos han optado por no entregar mercadería debido a que “evidentemente no tienen los precios”.

El dirigente sostuvo que, pese a las dudas del panorama actual, por el momento reina “cierta calma”. En relación al nuevo valor del dólar oficial, expresó que es similar al del dólar blue anterior, por lo que "teóricamente no debería haber un movimiento significativo”.

Consultado sobre aumentos detectados en productos lácteos, Morales explicó que algunas subas podrían estar vinculadas a factores estacionales. Detalló que hay empresas que dejaron de producir hace unos diez días por la llegada del frío, lo que redujo la disponibilidad de productos como el queso, y que dos de sus proveedores no cuentan con stock desde hace semanas.

La falta de información oficial también contribuye a la incertidumbre. “La salida del cepo fue una novedad el día viernes. Antes nadie tenía esa información”, señaló Morales, destacando que la población común no tenía acceso previo a esa decisión y que aún no hay claridad sobre el impacto que tendrá en la economía.

Respecto al consumo, manifestó que los hábitos de los clientes se mantienen, pero advirtió que el mercado tiene un límite para absorber aumentos: “¿A quién le van a vender con un 40% por encima el precio, si ya no se puede vender hoy con el precio que tiene hoy?”.

Asimismo, Morales subrayó las particularidades del rubro almacenero, destacando que muchos productos son perecederos, lo que impide aplicar incrementos desproporcionados sin correr el riesgo de perder mercadería próxima a vencer.

Finalmente, advirtió sobre las consecuencias que la crisis podría tener en los pequeños comercios. Según relató, algunos colegas fuera de la Cámara ya han debido cerrar sus negocios, y concluyó que el contexto actual “no está en la situación como para provocar una suba de precios así, en forma antojadiza e indiscriminada”.