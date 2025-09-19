La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil informó que en la tarde del viernes y el sábado estarán vigentes alertas por tormentas de distinta intensidad en la provincia de Córdoba.

El sábado, después de las 15 horas aproximadamente, se espera el ingreso de un frente de viento sur con ráfagas fuertes.

Cómo el fenómeno climático se produciría durante las celebraciones al aire libre por el Día de la Primavera, el organismo recomienda a la población en general y en especial a los jóvenes que en caso de registrarse vientos intensos se resguarden en lugares seguros: lejos de árboles, lejos de escenarios y, de ser posible, dentro de un vehículo hasta que pase la tormenta.

Además, se anticipa un marcado descenso de la temperatura a partir de la noche del sábado, con un cambio importante en las condiciones del tiempo durante el domingo.

Por último, la Secretaría pidió a la población mantenerse atenta a la información oficial que se difundirá en las próximas horas.