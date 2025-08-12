La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil emitió una alerta por condiciones meteorológicas que elevan el peligro de incendios forestales en el norte y el oeste de la provincia de Córdoba.

La advertencia rige desde este martes hasta el jueves, con especial énfasis en el miércoles, cuando el riesgo de incendio será EXTREMO.

Según el informe, la alta disponibilidad de combustible fino, sumada a las condiciones climáticas, incrementa la probabilidad de ignición y de una rápida propagación del fuego.

El reporte no descarta vientos de diversa intensidad en zonas serranas.

Ante esta situación, se insta a la población a extremar las precauciones y a intensificar las medidas de prevención para evitar cualquier inicio de fuego.

El índice Meteorológico de Peligro de Incendios se mantendrá en el siguiente rango durante el período de vigencia de la alerta:

· Martes 12/08/2025: MUY ALTO

· Miércoles 13/08/2025: EXTREMO

· Jueves 14/08/2025: MUY ALTO

Estado de alerta ambiental

La Provincia decretó el pasado 2 de junio el estado de alerta ambiental por riesgo de incendios en todo el territorio provincial.

La medida, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre próximo, declara la prohibición del encendido de cualquier tipo de fuego y de toda actividad que pueda dar lugar al inicio de incendios en el territorio provincial.

En caso de incendios, llamar a: