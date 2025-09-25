La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, informó que se mantiene la alerta por riesgo extremo de incendios forestales durante este jueves y viernes en todo el territorio provincial.

Las condiciones meteorológicas actuales favorecen el desarrollo y propagación del fuego. Sin embargo, se prevé que el ingreso de un frente de tormenta, acompañado por vientos del sector sur, a partir de la noche del viernes o madrugada del sábado, podría modificar el estado de la alerta.

Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, subrayó que “está terminantemente prohibido encender fuego o realizar cualquier actividad que pueda originar un foco”.

Cabe recordar que ante la presencia de una columna de humo o inicio de incendio, la población debe comunicarse de inmediato al 0800 888 FUEGO (38346), al 911 (Policía de Córdoba) o al 100 (Cuarteles Bomberos Voluntarios).

Es fundamental la colaboración ciudadana para evitar focos, proteger la vida, los bienes y preservar los recursos naturales de Córdoba.