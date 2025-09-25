Advierten que el riesgo de incendios en Córdoba será extremo hasta el viernes
La alerta se mantendrá hasta el ingreso de un frente de tormenta previsto para la noche del viernes o el sábado por la madrugada.
La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, informó que se mantiene la alerta por riesgo extremo de incendios forestales durante este jueves y viernes en todo el territorio provincial.
Las condiciones meteorológicas actuales favorecen el desarrollo y propagación del fuego. Sin embargo, se prevé que el ingreso de un frente de tormenta, acompañado por vientos del sector sur, a partir de la noche del viernes o madrugada del sábado, podría modificar el estado de la alerta.
Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, subrayó que “está terminantemente prohibido encender fuego o realizar cualquier actividad que pueda originar un foco”.
Cabe recordar que ante la presencia de una columna de humo o inicio de incendio, la población debe comunicarse de inmediato al 0800 888 FUEGO (38346), al 911 (Policía de Córdoba) o al 100 (Cuarteles Bomberos Voluntarios).
Es fundamental la colaboración ciudadana para evitar focos, proteger la vida, los bienes y preservar los recursos naturales de Córdoba.