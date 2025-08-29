El Ministerio de Salud de Córdoba abre la sexta convocatoria del Plan cordobés de radicación de médicos en el interior, que tiene como objetivo fomentar el compromiso y el arraigo de profesionales de la medicina en distintas localidades de la provincia.

En esta convocatoria se ofrecen 30 Becas para realizar residencias en Medicina Familiar y General, con título universitario, en centros de salud municipales y en hospitales del interior, con una duración de tres años de formación.

El programa ofrece una beca cuyo monto es un 25 por ciento más al de las residencias habituales para quienes estén en formación, y un 40 por ciento más para cuando realicen la carga pública. Además, los municipios colaborarán con alojamiento, alimentación y transporte para las rotaciones de los profesionales.

También se contará con cobertura de ART, obra social Apross y acompañamiento de formación continua por parte de tutores docentes de los municipios, de los hospitales provinciales y de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC.

Cabe destacar que luego de finalizar la formación, las y los médicos generalistas realizarán tres años de carga pública en la misma localidad donde se formaron, a los fines de lograr el arraigo a la zona.

El objetivo del programa es lograr una mejor distribución de los recursos humanos y garantizar así el acceso a la atención de la salud en todo el territorio de la Provincia.

Inscripciones

A partir del lunes 1 de septiembre y hasta el 4 del mismo mes inclusive, profesionales de la carrera de medicina podrán realizar la inscripción on-line, en la web del gobierno de la Provincia de Córdoba http://residencias.cba.gov.ar

La presentación de la documentación será de manera digital (en formato PDF, titulado con Apellido, Nombre completo y nombre del archivo que adjunta), al siguiente correo electrónico: documentacionresidencias2025@gmail.com

Documento Nacional de Identidad.

Planilla de preinscripción – http://residencias.cba.gov.ar

Certificado Analítico definitivo (constatado en actas) o certificado expedido por la Universidad de Origen donde se explicite promedio general con aplazos y fecha de egreso.

Curriculum vitae nominal abreviado (no más de dos páginas).

El proceso de selección de esta convocatoria cuenta con una etapa de entrevistas, las cuales se realizarán de manera virtual del 5 al 11 de septiembre inclusive. El orden de mérito se publicará el lunes 15 de septiembre, el cual se confeccionará teniendo en cuenta el promedio académico de la carrera de grado (contemplando aplazos).

El comienzo de las actividades está previsto para el 1 de octubre y la carga horaria será de lunes a viernes de 8 a 16 horas con sus respectivas guardias. Se puede acceder al llamado completo aquí.

Para consultas o más información, comunicarse con la Dirección General de Capacitación y Formación en Salud, Av. Vélez Sarsfield 2311 (área Marrón, oficina 8), a los teléfonos (0351) 468-8602, 468-8605 y 468-8692; o vía correo capacitacionydocencia@cba.gov.ar