Abren la convocatoria para el Festival “Aplaudamos a las Bandas” en Córdoba

La Agencia Córdoba Cultura invita a participar de una nueva edición del Festival “Aplaudamos a las Bandas”, que se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de noviembre en el Parque de las Tejas.

Bajo el lema “Compartiendo talentos”, el festival tiene como propósito visibilizar y fomentar la producción artística de los grupos musicales de la escena cordobesa.

La iniciativa busca promocionar, proyectar y brindar un espacio de profesionalización a las bandas emergentes de la Provincia de Córdoba, a través de su participación en el Festival Aplaudamos a las Bandas.

El evento es organizado por la Subdirección de Producción de la Agencia Córdoba Cultura, con el objetivo de impulsar la diversidad musical, el talento local y la circulación de nuevas propuestas artísticas.

Durante tres jornadas, el público podrá disfrutar de una variada programación que incluirá música, danza, artes plásticas, DJ, humor y animación. Además, se presentarán bandas de distintos géneros —rock, pop, folklore, urbano, cuarteto, música latina, entre otros— seleccionadas a través de una convocatoria abierta.

Inscripción

Las bandas y grupos interesados en formar parte del festival podrán inscribirse del 8 al 26 de octubre, completando el formulario web que se habilitará próximamente en el sitio oficial de la Agencia Córdoba Cultura.

Las propuestas seleccionadas serán anunciadas el 3 de noviembre, luego de un proceso de evaluación que se desarrollará entre el 26 y el 31 de octubre.

El Festival “Aplaudamos a las Bandas” se consolida cada año como un espacio de celebración y reconocimiento al talento cordobés, promoviendo la participación y el intercambio artístico en un entorno plural y federal.

Más información:Las bases: Aquí

Formulario de inscripción: Aquí