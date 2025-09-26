El Área de Recursos Humanos del Poder Judicial de Córdoba informó que se encuentran abiertas las inscripciones a diversos concursos de antecedentes, oposición y entrevista personal para integrar la nómina de aspirantes a cargos en la Dirección General de Policía Judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal. Los puestos están dirigidos a egresados —y, en ciertos casos, a estudiantes avanzados— de distintas carreras técnicas y universitarias.

Según el sitio oficial del Poder Judicial de Córdoba, los llamados están destinados a cubrir futuras vacantes presupuestarias para cargos de Auxiliar, en condición definitiva, interina, suplente o contratada. Las especialidades requeridas incluyen, entre otras, Fotografía Digital, Accidentología y Seguridad Vial, Ingeniería Mecánica, Eléctrica, en Sistemas o Telecomunicaciones, Análisis de Sistemas, Comunicación Audiovisual, Sonido, así como estudios secundarios técnicos.

Las bases y condiciones de cada convocatoria están disponibles en la sección Concursos del sitio oficial del Poder Judicial de Córdoba (www.justiciacordoba.gob.ar), donde también se puede acceder a los respectivos Acuerdos de convocatoria mediante el botón “Archivos”.

La inscripción podrá realizarse desde el 1 de octubre hasta el 15 de octubre de 2025, a las 23:59 horas, completando el formulario correspondiente en la página oficial. Para consultas, el contacto habilitado es concursoingresantes@justiciacordoba.gob.ar.