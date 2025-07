El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, lanzó fuertes críticas al Gobierno nacional por la demora en la habilitación de los trámites para que la provincia pueda iniciar las obras de finalización de la Autopista 19 entre San Francisco y Córdoba. El mandatario provincial calificó la situación de "vergüenza nacional" y exigió celeridad para una obra que considera vital para la vida y la producción de los cordobeses.

Tras anunciar la preadjudicación provincial de los 62,9 kilómetros restantes entre San Francisco y Córdoba, el mandatario arremetió contra el Gobierno nacional, responsabilizándolo por la demora en la "liberación de la traza" que impide el inicio de los trabajos.

"Hoy está paralizada. En estado de abandono, ni siquiera de mantención. Con un riesgo total para todas las personas que transitan", sentenció Llaryora, calificando a la ruta 19 como "una ruta que se está convirtiendo día a día en una máquina de matar".

El gobernador remarcó que la decisión de la provincia de hacerse cargo de la obra surge ante la "definición de no hacerlo" por parte de la Nación. "Está la definición de seguir cobrando los impuestos, pero de no hacerla. De llevarse la plata, pero no hacer la obra. Eso para tener bien en claro cuál es la situación que tenemos hoy", enfatizó.

Llaryora destacó que Córdoba ya se hace cargo de "muchas otras obras" y criticó la inacción nacional incluso en proyectos menores. "Ahora me planteaban hasta unos salones para chicos. Ni siquiera pueden terminar una salita para chicos. Digo yo, con la cantidad de impuestos que se llevan de Córdoba, ¿no? Ya que hablan tanto de impuestos", sostuvo.

Crédito, burocracia y un llamado a la acción

La obra, valuada en 196.308 millones de pesos y financiada por un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue preadjudicada a las empresas Chediack y Benito Roggio e Hijos. Sin embargo, para que las máquinas puedan empezar a trabajar, solo falta "simplemente un trámite administrativo, un decreto" por parte del Gobierno Nacional, explicó el mandatario provincial.

"Ustedes saben que en pocos días un decreto sale en cualquier administración. Esto ya no es plata, aunque no correspondería. No es plata. Es simplemente un decreto que nos transfieran la ruta para que las máquinas puedan entrar", explicó el gobernador. Añadió la frustración de sus funcionarios que "se cansan de ir a pedir continuamente, 'Che, denos los papeles. Necesitamos los papeles'".

Llaryora fue categórico: "No nos alcanza para que nos firmen este trámite y ya que no hacen, no molesten. Y que por lo menos ya que no les gusta cobrar los impuestos de Córdoba, pero no les gusta hacer las obras que tienen que hacer y poner los recursos en Córdoba, por lo menos que firmen un trámite y que nos permitan hacer".

El mandatario hizo un llamado a la unidad de todos los sectores, más allá de los partidos políticos, para apoyar la gestión provincial. "En esta ruta la circulan todos. Los muertos son de distinto sexo. Son de distintas religiones. Son de distintos partidos. Cuando uno hace una obra de estas, la hace para salvar la vida de todos", expresó.

Progreso vs. desinversión: El rol de las obras

Llaryora enfatizó que la provincia "no puede esperar más" y que esta obra es crucial para el progreso. "Claramente nosotros tendríamos que estar hoy con esta adjudicación, no firmando una preadjudicación, sino llanamente adjudicando, y sería un acto en el cual todos estaríamos contentos porque en días veríamos las máquinas salvando vidas, construyendo y arreglando la ruta", lamentó.

El gobernador vinculó la paralización de obras con una visión equivocada del desarrollo: "No entienden que las obras terminan siendo la máquina y el factor del progreso. Sin rutas, sin gas, sin luz, sin escuela, sin educación, sin inversión en educación, reventando los complejos científicos tecnológicos, es imposible que un país pueda progresar".

Finalmente, Llaryora insistió en la desproporción de recursos: "No es que pidamos nada. Si uno ve la cantidad de recursos que pone Córdoba, es mucho más lo que Córdoba pone en la Argentina que lo que la Argentina hace por Córdoba. Nosotros venimos sosteniendo un Estado nacional ineficiente que se olvida de los cordobeses. Los millones que se llevan en retenciones, los millones que se llevan en impuesto a las ganancias, los millones que se llevan en el impuesto a combustible".