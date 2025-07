El ajuste del gobierno de Milei hacia las provincias y municipios golpean las realidades de los intendentes cordobeses, sin importar su signo político. En ese contexto, el intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti, afirmó: "Votaron esta política de Milei, pero nos piden que gobernemos como el kirchnerismo".

En la localidad del este cordobés, el 80% de la comunidad eligió al libertario en las elecciones presidenciales de 2023, pero ahora los vecinos reclaman por más salud pública, bolsones de comida y ayuda para pagar la luz.

Benedetti expuso esta contradicción social en plena crisis y sin recursos enviados por parte de Nación. El intendente aseguró que la gente votó a Milei "pensando que la motosierra iba a ser la casta política, pero al costo lo está pagando el jubilado”.

El recorte de fondos, el cierre de programas y la paralización de la obra pública dejaron a los municipios al borde del colapso. Benedetti pertenece al radicalismo y atraviesa su cuarta gestión al frente al municipio de Arroyito. En un encuentro con otros mandatarios, aseguró que la situación en la calle hace cada vez más difícil la gestión. "Los vecinos quieren todo gratis: el hospital gratis, los impuestos gratis, el nicho del cementerio gratis, como en el kirchnerismo", lanzó.

"La gente no tiene la plata, es obligación cobrar las tasas, pero no se puede llegar a una confrontación. Se incrementó el pedido de gente para los ingresos al hogar de ancianos, porque la gente no puede sostener la situación", agregó sobre la crítica situación que se vive en la ciudad.

En medio del ajuste a la salud pública a nivel nacional, Benedetti afirmó que "la clínica de la localidad está en una situación límite. Vienen con el discurso de que el Estado no sirve y actualmente el Estado es la salvación que está teniendo la gente". En ese marco, advirtió: "Ahora, por ejemplo, una clínica que tenía 40 empleados echó a 20. ¿Y dónde creen que van a ir a buscar trabajo? Al hospital. Pero tampoco alcanza".

Abandono de rutas

En San Marcos Sud, su intendenta, Claudia Godoy, replicó el eslogan presidencial "no hay plata" para denunciar el abandono por parte de Nación. "Circule con cuidado. El ingreso a esta localidad tiene baches profundos, cantero central sin mantenimiento y luces quemadas", expresa un cartel que colocado la vera de la Ruta 9, bajo el título "El Estado nacional la abandonó". De esta manera, denuncia que el gobierno de Javier Milei no lleva adelante las tareas de mantenimiento de la traza correspondientes.

"No es responsabilidad de este municipio y no lo seguiremos haciendo. NO HAY PLATA", señaló el municipio conducido por Godoy, enfatizando con mayúscula frase insignia del libertario.