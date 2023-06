En horas de la mañana de este martes, un voraz incendio afectó al supermercado Giro en la localidad de La Francia, ubicado en calle Jerónimo Luis de Cabrera 227, casi ruta nacional 19.

En el lugar participaron ocho dotaciones de bomberos voluntarios del pueblo, quienes pudieron controlar las imponentes llamas recién cerca del mediodía.

La causa sería un cortocircuito originado en el depósito. El personal del local fue rápidamente evacuado.

El incendio fue de grandes proporciones, indicaron testigos, por lo que los daños materiales serán bastante importantes, con quema de mercadería, aunque no el fuego no afectó el sector de atención al público. No hubo heridos.