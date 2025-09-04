El gobernador Martín Llaryora expresó su satisfacción luego de que el Senado de la Nación rechazara el veto de Javier Milei y confirmara la ley de emergencia en discapacidad. La norma, que había sido aprobada previamente en Diputados, quedó ratificada con 63 votos afirmativos y solo 7 en contra, lo que garantiza su vigencia hasta diciembre de 2026.

“Agradezco a las senadoras y senadores de la Nación por haber acompañado con su voto la Ley de Emergencia en Discapacidad, expresando un contundente rechazo al veto presidencial”, afirmó el mandatario cordobés a través de un mensaje en redes sociales.

En ese sentido, Llaryora definió lo ocurrido como “un triunfo de nuestra democracia, que se afirma para proteger y acompañar a nuestra gente, especialmente a quienes forman parte de un sector tan vulnerable en la Argentina”. También remarcó que “nuestro país no saldrá adelante dándole la espalda a quienes más lo necesitan”.

El gobernador destacó que desde la Provincia seguirán adelante con medidas concretas. “Seguiremos fortaleciendo programas específicos y articulando acciones conjuntas con las organizaciones de la sociedad civil, que día a día impulsan proyectos y sostienen el acompañamiento a las personas con discapacidad y a sus familias”, aseguró.

Finalmente, valoró el esfuerzo de las instituciones que trabajan en el área: “No bajan los brazos, defienden derechos y encarnan ejemplos de lucha y vida. Nuestro compromiso con ellas y con cada persona con discapacidad es inquebrantable”.

La votación en la Cámara alta estuvo atravesada por un clima político tenso, marcado por el escándalo de los audios atribuidos a Karina Milei y la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).