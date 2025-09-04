“Un triunfo de nuestra democracia”, dijo Llaryora sobre la decisión del Senado en discapacidad
El gobernador agradeció el respaldo a la ley que había vetado Milei y destacó que la medida es en defensa de un sector vulnerable.
El gobernador Martín Llaryora expresó su satisfacción luego de que el Senado de la Nación rechazara el veto de Javier Milei y confirmara la ley de emergencia en discapacidad. La norma, que había sido aprobada previamente en Diputados, quedó ratificada con 63 votos afirmativos y solo 7 en contra, lo que garantiza su vigencia hasta diciembre de 2026.
“Agradezco a las senadoras y senadores de la Nación por haber acompañado con su voto la Ley de Emergencia en Discapacidad, expresando un contundente rechazo al veto presidencial”, afirmó el mandatario cordobés a través de un mensaje en redes sociales.
En ese sentido, Llaryora definió lo ocurrido como “un triunfo de nuestra democracia, que se afirma para proteger y acompañar a nuestra gente, especialmente a quienes forman parte de un sector tan vulnerable en la Argentina”. También remarcó que “nuestro país no saldrá adelante dándole la espalda a quienes más lo necesitan”.
El gobernador destacó que desde la Provincia seguirán adelante con medidas concretas. “Seguiremos fortaleciendo programas específicos y articulando acciones conjuntas con las organizaciones de la sociedad civil, que día a día impulsan proyectos y sostienen el acompañamiento a las personas con discapacidad y a sus familias”, aseguró.
Finalmente, valoró el esfuerzo de las instituciones que trabajan en el área: “No bajan los brazos, defienden derechos y encarnan ejemplos de lucha y vida. Nuestro compromiso con ellas y con cada persona con discapacidad es inquebrantable”.
La votación en la Cámara alta estuvo atravesada por un clima político tenso, marcado por el escándalo de los audios atribuidos a Karina Milei y la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).