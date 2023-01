Una joven automovilista y su papá fueron víctimas en la madrugada del sábado de un nuevo ataque de “motochoros piraña” en la ciudad de Córdoba, cuando un grupo de delincuentes los abordó en avenida Cruz Roja Argentina.

Según contó el papá de la joven, el hecho se produjo a metros del precio de la Universidad Tecnológica Nacional, mientras su hija intercambiaba los datos con trol automovilista tras un choque frontal que no tuvo mayores consecuencias.

El choque se produjo poco antes de las 5 mientras su hija regresaba de la zona de Nueva Córdoba. El hombre concurrió a asistirla y fue allí cuando comenzó lo que fue una verdadera pesadilla.

“Eran las 4.50. No había policías, nadie. Me llamó la atención la cantidad de motos que había, eran como 15 que iban y venían. Tres jóvenes que iban como acompañantes se bajaron de sus motos y abordaron a mi hija. Yo me abalancé para defenderla y me pegaron”, dijo a Mitre Córdoba.

Y aseguró: “Para mí fue un ataque piraña”.

El hombre y su hija sufrieron el robo de sus billetes, celulares y otras pertenencias.

Este tipo de ataque se viene repitiendo en la ciudad capital y tienen en alerta a las autoridades policiales.