A tan solo 11 días de la lectura de los alegatos en el juicio en el que están siendo juzgados 13 policías por el crimen del joven Blas Correa, ocurrido en agosto de 2020 en la ciudad de Córdoba, Soledad Laciar, madre del joven asesinado, dijo que para su familia "la verdadera justicia es que esto no ocurra nunca más y por eso esperamos una sentencia justa".

"Siempre dije que esta lucha nuestra es el primer paso, la sentencia es necesaria para seguir avanzando sobre todo en la búsqueda de que esto no ocurra nunca más y esa es la verdadera justicia para nosotros, que esto no ocurra nunca más y para eso esperamos una sentencia justa", dijo Laciar.

Además, la madre del joven asesinado, comentó: "Estoy realmente convencida que las 13 personas que están sentadas en el banquillo tienen su responsabilidad cada uno en lo que hizo y además han surgido 15 personas más que seguramente se va a correr vista para que se sigan investigando".

Laciar dijo también que seguirá luchando para que el homicidio de su hijo no sea en vano: "Blas no se fue en vano, y no voy a permitir que sea un número para este Gobierno y para el que venga y que se tomen en serio el tema de la violencia institucional porque es muy muy grave. En Córdoba hay que luchar contra laviolencia institucional".

Nuevas audiencias

El próximo 22 de febrero se reanudarán las audiencias en el juicio y será el turno de la lectura de los alegatos de las partes: está previsto que ese día sea el turno de la Fiscalía y el 24 de la querella y la defensa.

Por el crimen del joven que tenía 17 años hay dos policías acusados, se trata de Javier Alarcón y Lucas Gómez, y de este último habría salido la bala que mató al joven.

Ambos están imputados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por ser miembros de una fuerza de seguridad.

Mientras que otros seis efectivos de la fuerza provincial llegaron al debate acusados de ser autores del delito de encubrimiento y omisión de deberes de funcionario público: Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga y Jorge Ariel Galleguillo.

También serán juzgados por falso testimonio y encubrimiento los efectivos Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez y Leandro Alexis Quevedo y solo por encubrimiento Juan Antonio Gatica. (Noticias Argentinas)