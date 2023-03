Otras vez un remisero fue víctima de un asalto en Frontera: esta vez, un hombre y dos mujeres le llevaron dos celulares y dos billeteras. Se trata, al menos, del tercer hecho de este tipo que ocurre en lo que va del año.

El hombre tomó pasaje el miércoles en Aristóbulo del Valle al 700, alrededor de las 8.30. Allí subieron dos mujeres, que pidieron ir hasta la Calle 96 y 9, en Frontera. De ahí fueron a barrio San Javier, pararon en un kiosco en Calle 98 y 15 y volvieron a San Javier.

“Cuando volvieron de nuevo a donde las había llevado subió un muchacho, y a la cuadra y media me apretaron. Cuando me agarró del cuello me dijo ‘dame todo o te pego un tiro’, pero al arma no se la vi. Aceleré. Mientras tanto iba forcejeando para ver si me podía soltar, pero me sacó las llaves del auto. Me sacaron dos celulares y una de las mujeres me abrió la puerta del auto y me sacó dos billeteras”, contó.

El chofer, que lleva 25 años en el rubro, y que ya sufrió dos hechos similares hace varios años, planea tomar algunos recaudos, a partir de lo ocurrido. “Vamos a ver de no entrar más a algunos barrios, más no podés hacer, aunque si te quieren robar te llevan para cualquier lado y te roban”, lamentó.

El hombre agregó que el hecho ya fue denunciado.

A mediados de febrero, un chofer fue asaltado en Calle 100 esquina Calle 15 de Frontera, luego de haber tomado pasaje en Avellaneda al 500. Al llegar al lugar, uno de los pasajeros lo tomó por el cuello y le apuntó con un arma en la cabeza, mientras los otros ocupantes le robaron. Al hombre le sustrajeron la llave de arranque del vehículo, la recaudación de toda la semana, unos 30 mil pesos, dos teléfonos celulares y una billetera con dinero.

En tanto, el martes 3 de enero otro remisero fue víctima de un violento asalto. El hombre tomó el pasaje en San Francisco cerca de las 21, pero cuando llegó a destino en calle 17 esquina calle 100 de Frontera, el pasajero lo agredió partiéndole una botella en la cabeza. El malviviente escapó sin llevarse ningún elemento de valor aunque ocasionó algunos daños en el vehículo.