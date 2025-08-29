Una mujer fue trasladada al Hospital Iturraspe con escoriaciones luego de que la camioneta que conducía volcara tras colisionar con otro vehículo en San Francisco.

Según pudo saber El Periódico, el hecho ocurrió este jueves por la noche en la intersección de Av. Rosario de Santa Fe y Av. Libertador Norte. En el lugar, un Peugeot 207 que circulaba de este a oeste por Rosario de Santa Fe colisionó con una Fiat Strada que se desplazaba de sur a norte por Libertador Norte. A raíz del impacto, la Strada volcó y quedó con las ruedas hacia arriba.

En el lugar trabajaron agentes policiales y una dotación de Bomberos Voluntarios. Un servicio de emergencias asistió en el lugar al conductor del Peugeot, quien no presentaba lesiones, y trasladó a la conductora de la camioneta al Hospital J. B. Iturraspe, donde se le diagnosticaron escoriaciones.