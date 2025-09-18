Un hombre de 36 años fue detenido ayer en barrio Parque tras violar una orden de restricción perimetral que mantenía con su expareja. El agresor, que opuso una fuerte resistencia a la autoridad y terminó rompiendo el vidrio de un móvil policial durante su traslado.

El hecho se produjo en una vivienda de calle Resistencia al 400. La víctima, una mujer de 36 años, activó su botón antipánico (SALVA), alertando al 911 sobre la presencia de su expareja en su domicilio, a pesar de tener una medida cautelar vigente.

Al llegar al lugar, personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) procedió a la aprehensión del agresor, quien se resistió de forma violenta. Los agentes lograron reducirlo, pero el hombre continuó oponiendo resistencia, autolesionándose y golpeándose repetidamente contra la unidad móvil, lo que provocó la rotura de un vidrio lateral trasero.

El detenido quedó alojado en la sede policial y a disposición de la Fiscalía de turno.