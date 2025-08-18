Una mujer de 84 años fue víctima de un violento asalto en su domicilio, ubicado sobre Bv. 9 de Julio, en la localidad de Freyre. El hecho se registró en la noche del sábado, alrededor de las 22, cuando dos delincuentes encapuchados ingresaron por la fuerza a su vivienda.

Según información a la que accedió El Periódico, los asaltantes irrumpieron en la casa tras romper la puerta trasera del patio. Una vez adentro, maniataron y golpearon a la víctima, a quien le exigían que les entregara dólares.

Finalmente, los ladrones se llevaron una suma aproximada de 400.000 pesos y otras pertenencias para luego darse a la fuga.

Personal de la División Investigaciones se hizo presente en el lugar para realizar las primeras pericias y recabar información que permita dar con los autores del hecho.