Una mujer de 83 años fue víctima de un violento asalto dentro de su casa en Villa Carlos Paz, cuando un hombre de unos 30 años la abordó para pedirle un vaso de agua, luego la redujo y la encerró en el baño para llevarse varios objetos de valor.

La víctima se encontraba barriendo la vereda cuando el ladrón se le acercó y de acuerdo a lo que informa El Diario de Carlos Paz, mientras la mujer ingresaba al domicilio, el delincuente aprovechó para meterse por la fuerza.

Una vez dentro, el hombre sujetó a la mujer, la maniató y la encerró en el baño de su propia vivienda. Se dedicó a revisar el lugar y sustrajo alhajas, una computadora y otras pertenencias de valor.

Antes de marcharse, se cambió de ropa utilizando prendas que también robó del domicilio y amenazó a la mujer con regresar, en un intento por atemorizarla. La situación fue descubierta cuando una vecina escuchó los gritos de auxilio.