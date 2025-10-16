Un local de ropa deportiva del centro de San Francisco fue blanco de un robo en las últimas horas, luego de que un delincuente violentara una ventana para sustraer mercadería. El hecho ocurrió en un comercio ubicado en calle Iturraspe al 2000, cerca de la Galería Bucco.

El propietario del local de 27 años, se retiró del comercio ayer a las 19 y al regresar hoy, notó que la ventana que da a la galería se encontraba abierta y que faltaban varias camperas de algodón de diferentes colores.

Las cámaras de seguridad del lugar captaron el momento exacto del hurto: un hombre abrió con violencia la ventana alrededor de las 22 del miércoles y sustrajo las camperas que estaban ubicadas detrás de la misma.

Personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) se hizo presente en el lugar.