Video: rescataron a una mujer que se ahogaba en el río de Villa María
La rápida intervención de Bomberos Voluntarios pudo rescatarla. Se trata de una persona de 74 años, que fue hallada con hipotermia en el agua, detrás del Anfiteatro Municipal.
En la mañana de este lunes 22 de septiembre, personal de Bomberos Voluntarios de Villa María rescató a una mujer de 74 años que se encontraba en el cauce del río Ctalamochita, en el sector ubicado detrás del Anfiteatro Municipal.
El operativo se inició a las 10:39, con la intervención de una unidad de rescate acuático con cinco efectivos y dos ambulancias con seis bomberos. Según se informó, la mujer fue localizada en el medio del cauce y fue retirada del agua con signos de hipotermia, aunque con vida.
La mujer fue identificada como vecina de la localidad de Arroyo Cabral y fue trasladada al Hospital Regional Pasteur para su atención.