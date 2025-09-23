En la mañana de este lunes 22 de septiembre, personal de Bomberos Voluntarios de Villa María rescató a una mujer de 74 años que se encontraba en el cauce del río Ctalamochita, en el sector ubicado detrás del Anfiteatro Municipal.

El operativo se inició a las 10:39, con la intervención de una unidad de rescate acuático con cinco efectivos y dos ambulancias con seis bomberos. Según se informó, la mujer fue localizada en el medio del cauce y fue retirada del agua con signos de hipotermia, aunque con vida.

La mujer fue identificada como vecina de la localidad de Arroyo Cabral y fue trasladada al Hospital Regional Pasteur para su atención.