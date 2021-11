Video: intentaron robar en un negocio de ropa deportiva tres veces en un mes

Un local de venta de ropa deportiva fue nuevamente blanco de un intento de robo: es el tercer hecho de este tipo que sufre en poco más de un mes. Se trata de Área 18, que está ubicado sobre Bv. 9 de Julio, a metros de Av. Sabatini.

En la primera ocasión, un joven que se hizo pasar por un cliente intentó llevarse una remera, pero fue advertido por el dueño del lugar, que logró detenerlo con ayuda de un policía que pasaba por el lugar.

En la siguiente oportunidad, el malviviente intentó romper la puerta dos veces con elementos contundentes y quedó filmado por una cámara de seguridad. Pese a que no pudo romperla, al llegar su dueño al local e intentar abrirla, la misma se desgranó.

Y este lunes por la noche, en tanto, delincuentes rompieron un barrote de la reja que protege la puerta e intentaron barretearla, dañando parte del vidrio. Finalmente huyeron sin poder ingresar.

“El primer hecho fue hace poco más de un mes, en una modalidad medio de arrebato un chico me sustrajo una remera pero lo pude atrapar con la ayuda de la Policía. Después, a los días, me quisieron romper la puerta de ingreso con una baldosa y un ladrillo, y al final terminó rompiéndose. Y anoche (por el lunes) intentaron, creo que con una barreta o un hierro, volver a romper la puerta. Ya les pasó algo a los chicos que tatúan acá al lado, también a mano armada le robaron el celular a la chica de la despensa. Es inseguro, no sabés cómo actuar, qué esperar o qué medida de seguridad poner”, lamentó José Giagande, el dueño del local.

Giagande, que trabajó alrededor de 20 años en el rubro comercial, aseguró que fue un gran esfuerzo poder tener un local propio. “Siempre fui empleado y me costó un montón poder poner un lugar propio, y da impotencia y un poco de rabia no saber cómo actuar ante una situación de estas, todo el esfuerzo que uno hizo para que alguien en unos segundos te arruine, porque lo que te pueden llevar no les sirve de mucho”, agregó.