La ciudad y zona se vio convulsionada durante las primeras horas de este miércoles por múltiples allanamientos desplegados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en San Francisco, Frontera, Freyre, Brinkmann y Villa María.

El megaoperativo culminó con la detención de cinco sujetos y tres mujeres mayores de edad, quienes serían miembros de una organización dedicada a la venta de estupefacientes y que operaba en estas ciudades de los departamentos San Justo, Gral. San Martín y también en la provincia de Santa Fe.

En diálogo con El Periódico FM 97.1, el fiscal Bernardo Alberione, a cargo de la investigación, explicó: "Este es un trabajo que se viene haciendo desde hace años, mejorando la calidad de la investigación a los fines de ir desentrañando los circuitos que tiene la droga para poder luchar contra la comercialización, que es la función que tenemos en el fuero antinarcotráfico".

Así, destacó: "Anoche intervinieron 125 policías de la FPA, en 10 allanamientos que se hicieron de forma simultánea. El personal que viene de Córdoba es realmente una tropa muy importante, con una gran logística que se hace previa, por eso los resultados que se tienen. Tanto en la parte investigativa como operativa hemos tenido resultados realmente muy buenos y estamos pudiendo tener un margen de control en lo que es la instalación de puestos de venta en el departamento San Justo".

Sobre el funcionamiento de esta banda, Alberione evitó brindar mayores detalles hasta tanto se les pueda dar a conocer la acusación a los imputados. "Se desbarató desde al que trae la sustancia, comercializa y distribuye para su recomercialización", aseguró.

El fiscal indicó que el objetivo no es trabajar sobre punto aislados sino trabajar en todo el espectro que hace al narcotráfico: "Es más, estamos trabajando de forma conjunta con Justicia Federal, con Gendarmería y con Policía Federal. Anoche (por el martes) Gendarmería colaboró en el procedimiento trabajando en forma conjunta por indicaciones fiscal general. El fiscal general nos indicó trabajar conjunto con el fuero federal para tratar de lograr los mejores resultados en la investigación y eso es lo que estamos logrando con los últimos resultados a la vista, tanto acá como en Morteros, que son dos centros en donde tenemos mucha pero mucha presencia por el tema de la vecindad y la cercanía con Santa Fe, que tiene una problemática sobre este tema en un grado de desarrollo muy preocupante".

Precisamente, sobre la relación con Santa Fe, Alberione afirmó que es fluida: "He hablado con la Justicia Federal de Santa Fe, está organizada, estamos autorizados y hemos tenido muy buenos resultados. Nosotros también colaboramos con ellos con lo que hace falta investigar de este lado de Córdoba. Trabajamos en coordinación con el fuero federal y el fuero provincial como hace rato que no ocurría, es más, es la primera vez en los 8 años que lleva en el fuero antinarcotráfico en que podemos trabajar con el fuero federal de esta manera, con la fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni, que es la que subroga la fiscalía federal de San Francisco, y estamos teniendo muy buenos resultados".

"Nosotros trabajamos con narcomenudo, lo que no significa que no estamos trabajando en forma coordinada para seguir la escala de comercialización y de ingreso al país y de distribución de todo lo que es la sustancia, para no frenar solo el narcomenudeo sino para poder avanzar sobre una escala mayor", agregó.

A la vez, explicó que poder hacerlo implica un trabajo "muy silencioso" y con mucha reserva: "Cualquier investigación de estas lleva un año hacerla, hace mucho tiempo que estamos trabajando, lo que implica un hermetismo total respecto a la filtración de datos. Significa un esquema de trabajo muy elaborado, porque si no hay una logística muy importante no se podrían hacer 10 allanamientos en una noche. Nosotros empezamos a allanar a las 4 de la mañana y a las 7 de la mañana estaba todo terminado. El despliegue es importante, la logística es importante, y el trabajo de investigación y de la FPA es brillante.

"Lo que más importa no es el hallazgo de la sustancia, sino el corte de la comercialización, el cierre de los puntos de venta. Tratamos obviamente de hacer los allanamientos en momento en donde encontramos más cantidad de sustancia, pero no es nuestro objetivo la búsqueda de sustancias, sino la lucha contra la actividad, no contra la tenencia", cerró Alberione.

Sobre la causa

Tres meses de investigaciones le bastaron a la FPA ara desarticular una organización delictiva que se dedicaba a la venta de drogas, la que estaba conformada por integrantes de una familia.

Según pudo conocer este medio, algunos de los detenidos habrían sido identificados como Marcos Gastón Moyano (32) de San Francisco, Javier Quiroga (47), Milagros Ortiz (21), y Carina Ortiz (42) de Freyre, Federico Urquía, Belén Pomba y María Sol Moyano (26) de Frontera y Silvano Urquía de Villa María.

En los inmuebles, investigadores de la Fuerza junto a canes detectores de narcóticos de la División K-9, lograron el secuestro de 4.183 dosis de cocaína, varias dosis de marihuana, un arma de fuego, cinco automóviles, dos motocicletas, dinero en efectivo: $846.210, 1700 euros y 520 dólares, además de una máquina de contar dinero y elementos.

El total de lo decomisado ascendería a la cifra de $12.555.710.