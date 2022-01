Ante la seguidilla de estafas bajo la modalidad de "Cuento del tío" que se registraron durante los primeros días de este año, desde la Policía de la Departamental San Justo remarcan la importancia de estar alertas y comunicar la modalidad a los adultos mayores.

Este fin de semana una abuela de 75 años de San Francisco fue víctima de una grave estafa tras un llamado telefónico donde se hacían pasar por malvivientes que le dijeron tener secuestrado a su hijo. Además días atrás se había registrado otros cuantiosos robos en la ciudad, Freyre, Porteña y otras localidades.

En esta oportunidad, un oyente de El Periódico Radio FM 97.1 compartió su experiencia vivida este fin de semana al recibir un llamado mediante el cual intentaron estafarlo:

"En la mañana del domingo, a las 7 suena el teléfono fijo, escucho la voz de una persona que sonaba como si le hubiese pegado en la boca, se hizo pasar por mí hijo. Como estaba medio dormido me pareció la voz de mi hijo. Me dice que no me asusté que tres personas ingresaron al departamento y lo habían desvalijado y lo habían cerrado en el baño", relató el hombre.

"Me preguntó cuánto dinero tenía que lo iba a necesitar y ahí nomás me dijo 10.000 dólares. Quedé medio turbado no entendía bien. No reaccionaba. Cuándo le pregunto cuál es tu nombre, porque en ese momento no sabés que hacer y me salió es pregunta. El individuo que estaba del otro lado del tubo automáticamente me corto la comunicación", agregó Rubén.

MIRÁ TAMBIÉN: La región presa de las estafas telefónicas: tres importantes robos en San Francisco

"Son momentos que no sabés qué hacer. Intentar de mantener la calma y no entrar en el juego. Tener en cuenta que está maniobra lo realizan llamando a teléfonos fijos", cerró.