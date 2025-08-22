La PDI de Rafaela logró recuperar un celular robado el pasado 7 de marzo en dicha ciudad, y lo localizó en las últimas horas en la localidad de Santa Clara de Saguier.

En aquella oportunidad, la víctima había relatado que una mujer se presentó en su domicilio pidiéndole agua, algo de dinero y el celular para realizar una llamada urgente, alegando que su hijo estaba enfermo en la escuela. Sin embargo, tras simular la comunicación, se escapó junto a un hombre en motocicleta llevándose el aparato consigo.

Tras varias tareas investigativas, los pesquisas lograron establecer que el dispositivo se encontraba en la localidad de Santa Clara de Saguier.

Con la anuencia de la fiscal interviniente, se llevó adelante una requisa en una vivienda de esa localidad, donde finalmente se procedió al secuestro del celular.