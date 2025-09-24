A los 42 años Pedro Ignacio Machado logró el objetivo más grande de su carrera profesional hasta el momento, es el nuevo fiscal de Frontera, el segundo después de ese lapso en que Nicolás Stegmayer hizo historia hasta que fue designado juez y el lugar quedó vacante.

Entre Stegmayer y Machado pasaron muchos crímenes en Frontera y Josefina, dos áreas del departamento Castellanos (provincia de Santa Fe) que han visto crecer lamentablemente el delito y escalar a gran nivel.

El fiscal se está aclimatando a una zona de Santa Fe que varias veces ya ha estado en las noticias de medios nacionales, que preocupa a las autoridades gubernamentales y cuyos problemas aquejan a los vecinos que siguen viviendo allí pese a todo. El joven reconoció que en alguna oportunidad visitó Frontera porque trabajaba en la Fiscalía y sus colegas llegaban a trabajar previo a que existiera una sede permanente, pero en rigor de verdad este septiembre tras su designación se convirtió en el primer contacto con la comunidad.

“Esta sede de la Fiscalía no la conocía”, dijo sentado en su despacho y repasando con la vista alrededor. “Este inmueble donde estamos, ahora las instalaciones y los recursos que tenemos realmente yo no los conocía, tomé conocimiento cuando asumí como fiscal y cuando vine el primer día de trabajo acá”.

Lugares y delitos clave

La zona de trabajo de Machado tiene a Frontera y Josefina como epicentro, son dos comunidades atravesadas por la violencia y los hechos vinculados al narcotráfico y si bien lleva pocos días en su nuevo lugar de trabajo a priori entiende que hay una gran problemática en torno a robos y hurtos, pero el mapa delictivo es más complejo.

“Además de los hechos que suceden en la vía pública y en el interior de las propiedades, están los considerados delitos prioritarios para la Fiscalía que tienen una alta lesividad ya que son cometidos con utilización de armas de fuego u otro tipo de armas. También por las características de la zona hay que tener muy en consideración a los delitos rurales”, describió con puntillosidad.

En virtud de esto entiende que “la presencia del fiscal en el territorio tiene que ser un elemento determinante para que esas investigaciones sean desarrolladas con mayor celeridad y mejores resultados”.

Cabe destacar que varias de las causas que sucedieron mientras el cargo de fiscal esperaba un nuevo nombre quedarán en poder de los fiscales subrogantes, excepto las más resonantes del último tiempo: Zamir Torres, Emanuel Levratto y el primero en el que intervino y coincidió con su llegada a Frontera, el de Javier Ortiz. Frente a ese panorama Machado tiene mucho trabajo por delante y que se quede a vivir en el entorno inmediato para las personas es un aliciente ya que sabrá lo que sucede y ven a diario.