Un hombre de 33 años identificado como Alan Rolón murió en Río Cuarto en el medio de una discusión entre vecinos el cual se habría originado por la mordedura de un perro a un pequeño.

El hecho sucedió el martes a la noche cuando se conoció que había un hombre con una herida de fuego en calle Ruiz Díaz de Guzmán, barrio San Martín de dicha ciudad. Fue trasladado al Hospital San Antonio de Padua no obstante murió por el disparo.

La justicia entonces dispuso la detención de otro sujeto de 30 años al cual se investiga por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, informó LV16.

La hipótesis indica que Rolón recibió el disparo de arma de fuego por parte de un vecino tras una discusión que habría surgido porque el perro de la víctima mordió a un hijo del victimario.