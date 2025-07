Una pareja oriunda de San Francisco denunció el robo de su automóvil durante la madrugada del martes en la localidad de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, mientras se encontraban de vacaciones. El hecho ocurrió alrededor de la 1:15 de la madrugada, cuando delincuentes sustrajeron el vehículo que estaba estacionado frente al lugar donde se hospedaban.

Según relataron las víctimas, el robo quedó registrado en una cámara de seguridad y se produjo mientras se encontraban dentro del inmueble. “Se lo llevaron de afuera de la casa donde nos estamos hospedando, alrededor de la 1 o 1.15 am, nosotros estábamos en el interior de la vivienda, estábamos acostándonos cuando escuchamos que lo encendieron y se lo llevaron. Intentamos salir lo más rápido posible pero de los nervios no podíamos, no sabíamos qué hacer”, dijo la mujer.

El caso causó un profundo malestar en la familia, quienes señalaron que el hecho no solo les provocó un daño económico significativo, sino también un fuerte impacto emocional. "Nos robaron años de esfuerzo, la ilusión de conocer nuevos lugares y disfrutar los días que restaban de nuestras vacaciones. Nos robaron la felicidad de mi hijo, que todo el día ve a sus padres angustiados y tristes", manifestaron.

Por el momento, la familia se encuentra en Mendoza a la espera de novedades y no desea regresar hasta tanto pueda recuperarse el vehículo. En tanto, pidieron la colaboración de la comunidad para difundir la situación y poder dar con el paradero del automóvil.

Según la denuncia, el robo ocurrió sobre la calle Argerich al 500, en Godoy Cruz, provincia de Mendoza; al barrio lo suelen llamar "San Francisco" o "Las Tortugas". Quienes puedan aportar información se pueden comunicar al teléfono 3564 60-2389.