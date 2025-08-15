Una vecina de Frontera - identificada por precaución como Soledad - fue víctima de una violenta entradera en su domicilio. En ese momento tanto ella como su hijo fueron atacados mientras dormían por un desconocido.

La odisea no terminó allí porque al no recibir respuestas por parte de la policía, la víctima de 37 años se dedicó a investigar quienes fueron los atacantes.

El hecho sucedió la semana pasada cuando ella estaba durmiendo en su habitación con su hijo. Alrededor de las 21.30 escuchó que patearon con violencia la puerta del domicilio y en cuestión de segundos los dos fueron atacados.

“Para mí me entró a robar esta persona, pero se me tiró arriba de la cama y me empezó a apuñalar así. Yo estaba durmiendo con mi niño de ocho años y me quedó un agujero grandísimo en el acolchado y a mi nene de los cuchillos así, quedó todo cortado”, explicó a El Periódico la víctima.

La mujer notó que quería llevarle el celular el delincuente y al mismo tiempo patearon a su hijo. Eso le dio fuerzas para forcejear. “Lo pateó en el piso y con el mismo celular yo se lo di en la cabeza y le di una patada”, añadió. Además aclaró que si bien el atacante fue uno, otra persona lo llevó hasta el lugar.

A pesar del golpe el delincuente no desistió en su afán de robar, pero el escándalo alertó a las mascotas de la familia. “Vinieron mis perras, lo pateo yo y cuando les dije ‘ataquen’ uno lo atacó. Me asusté y salí corriendo. La policía vino más o menos media hora después, pasadas las 22”.

Investigación propia

Por si no fuera poco todo lo acaecido cuando llegó la policía de Frontera, la mujer quiso interponer la denuncia pero le indicaron que no iba a ser posible.

"Tuve que averiguar yo quien era el choro que estuvo adentro de mi casa, ellos no querían tomar la denuncia porque dijeron que no tenía sentido ya que no sabía quien era en ese momento. Después de investigar a los días yo me entero que era el vecino.

Con indignación la mujer argumentó: “Tuve que averiguar yo quién era el que me había querido entrar a mi casa para avisar y que ellos me quieran tomar la denuncia”.