Un nuevo accidente vial tuvo lugar en barrio Catedral este martes por la tarde y como resultado una mujer sufrió lesiones de carácter leve.

Según informó la Patrulla Motorizada, el hecho ocurrió en la intersección de calles Echeverría y Gerónimo del Barco, donde por causas que se investigan, colisionaron un automóvil Peugeot 205, conducido por un hombre de 30 años, y una motocicleta Honda Biz 125 cc, guiada por una mujer de 39 años.

La motociclista fue asistida por el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) y trasladada a una clínica privada, donde se le diagnosticaron escoriaciones. Las lesiones fueron calificadas como leves.