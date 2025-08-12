Una mujer de 22 años fue asistida el lunes por heridas de arma blanca en la ciudad de Frontera. El hecho ocurrió durante la tarde y la víctima llegó por sus propios medios al Hospital J.B. Iturraspe de San Francisco.

La mujer presentaba tres heridas superficiales —dos en la pierna derecha y una en la izquierda— que habrían sido provocadas con un cuchillo. La damnificada manifestó que el agresor sería su pareja, quien la interceptó en la esquina de calles 5 y 72, en la zona del Jardín Nucleado de Frontera.

Fue atendida en la guardia donde le realizaron suturas. En el lugar también intervino personal policial de Frontera y la mujer se retiró acompañada por efectivos policiales.