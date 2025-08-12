Una mujer resultó herida tras ser atacada con un arma blanca en Frontera
La víctima fue atacada en Frontera, sufrió tres cortes en las piernas y el agresor sería su pareja. Fue suturada en el Hospital J.B. Iturraspe.
Una mujer de 22 años fue asistida el lunes por heridas de arma blanca en la ciudad de Frontera. El hecho ocurrió durante la tarde y la víctima llegó por sus propios medios al Hospital J.B. Iturraspe de San Francisco.
La mujer presentaba tres heridas superficiales —dos en la pierna derecha y una en la izquierda— que habrían sido provocadas con un cuchillo. La damnificada manifestó que el agresor sería su pareja, quien la interceptó en la esquina de calles 5 y 72, en la zona del Jardín Nucleado de Frontera.
Fue atendida en la guardia donde le realizaron suturas. En el lugar también intervino personal policial de Frontera y la mujer se retiró acompañada por efectivos policiales.