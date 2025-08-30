Una mujer fue detenida por violencia familiar en Colonia Marina
El joven denunció haber sido agredido por una mujer de 28 años que también ocasionó daños en sus bienes personales.
Una joven de 28 años fue aprehendida tras agredir físicamente a un joven de 22 y provocar daños en sus pertenencias.
El hecho ocurrió el jueves en la localidad de Colonia Marina. La policía entrevistó a un joven de 22 años que denunció haber sido agredido por una joven de 28 años, quien también ocasionó daños en sus bienes personales.
La agresora fue detenida y quedó alojada a disposición de la fiscalía de San Francisco. El damnificado fue asistido por personal médico y se le diagnosticaron lesiones leves.