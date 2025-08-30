Una joven de 28 años fue aprehendida tras agredir físicamente a un joven de 22 y provocar daños en sus pertenencias.

El hecho ocurrió el jueves en la localidad de Colonia Marina. La policía entrevistó a un joven de 22 años que denunció haber sido agredido por una joven de 28 años, quien también ocasionó daños en sus bienes personales.

La agresora fue detenida y quedó alojada a disposición de la fiscalía de San Francisco. El damnificado fue asistido por personal médico y se le diagnosticaron lesiones leves.