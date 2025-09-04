Una mujer de 93 años fue trasladada a la Clínica San Justo con lesiones graves, luego de ser embestida por una motocicleta en barrio Roca de San Francisco, según informó la Policía.

El hecho se produjo en la mañana de este jueves en intersección de bulevar Buenos Aires y Roca. Allí, informó personal del Comando de Acción Preventiva (CAP), que la víctima de 93 años, se encontraba caminando cuando, aparentemente, fue colisionada por una joven de 21 años que circulaba a bordo de una motocicleta Keller Crono Classic.

El servicio de emergencias acudió rápidamente al lugar y trasladó a la anciana a la clínica, donde se le diagnosticó fractura de tibia y peroné.

Las autoridades se encuentran trabajando para determinar las causas exactas del siniestro vial.