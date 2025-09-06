Una mujer de 73 años fue trasladada a una clínica local con lesiones graves tras sufrir un accidente de tránsito en el barrio Hospital de San Francisco. La víctima, que circulaba en motocicleta, presentó fractura de dos costillas.

El hecho se produjo este sábado en la esquina de Av. Brigadier Bustos y Juan D. Perón. Según el informe policial, la mujer se movilizaba a bordo de una motocicleta Guerrero Trip cuando, por causas que se investigan, perdió el control y cayó sobre la carpeta asfáltica.

La motociclista manifestó que un camión Daihatsu, que era conducido por un hombre de 40 años, le habría cerrado el paso. El servicio de emergencias UCEMED se hizo presente en el lugar y trasladó a la señora a la Clínica Enrique J. Carrá, donde los médicos le diagnosticaron la fractura de dos costillas.