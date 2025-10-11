Una menor de 13 años resultó lesionada en la noche del viernes tras un siniestro vial ocurrido en avenida Rosario de Santa Fe al 3200, en barrio Cotolengo de la ciudad de San Francisco.

Según informó personal del Cuerpo de Acción Preventiva (CAP), el hecho se produjo alrededor de las 21:00 cuando un automóvil Renault Clio, conducido por un hombre de 38 años, colisionó por razones a establecer con una bicicleta marca Topmega conducida por la adolescente.

Al lugar se hizo presente el servicio de emergencias médicas, que trasladó a la menor acompañada por su tía. Fue atendida por escoriaciones en la rodilla derecha y el tobillo izquierdo.