Este viernes 15 de agosto, pasadas las 12:00, se registró un accidente de tránsito en barrio Roca, en la ciudad de San Francisco, que dejó como saldo una joven con lesiones leves.

Según informó la Policía, el hecho ocurrió en la intersección de bulevar Buenos Aires y calle Juan José Paso, donde una motocicleta Cronos Classic Keller 110 cc —conducida por una joven de 21 años, quien iba acompañada por su hermano de 13 años— colisionó por causas que se investigan contra la parte trasera de una camioneta Toyota Hilux, al mando de un hombre de 67 años.

En el lugar trabajó el servicio de emergencias Ucemed, que trasladó a los ocupantes del rodado menor al Hospital J. B. Iturraspe. Allí, el personal médico diagnosticó a la joven fisura en clavícula, mientras que el menor resultó ileso.

Personal del CAP y de Policía Científica trabajaron en el lugar del siniestro para establecer la mecánica del hecho.