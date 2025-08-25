Una menor de 6 años fue atacada por un perro de raza ovejero alemán, pero no resultó lesionada.

El hecho ocurrió este sábado en barrio San Martín de San Francisco, cuando una joven de 31 años que observó que un perro de raza ovejero alemán embistió a una niña de 6 años, según informó la Policía. La mujer logró intervenir con gritos y ademanes, evitando que el animal la mordiera.

La menor no sufrió lesiones ya que el ataque solo alcanzó a la ropa. Quedó al resguardo de su tía, una mujer de 36 años, indicó la Policía.

De acuerdo a la información policial, no se logró ubicar a los propietarios del can y el hecho quedó bajo investigación.