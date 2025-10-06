Un hombre de 58 años sufrió lesiones leves luego de ser colisionado por un vehículo en la mañana de este lunes en San Francisco, en barrio Catedral.

El hecho ocurrió cerca de las 10:40 en la esquina de calles Libertad y Avellaneda. Según informó la Policía, el hombre caminaba por calle Libertad cuando fue embestido, por motivos que se investigan, por un automóvil Volkswagen Voyage conducido por un hombre de 42 años.

El servicio de emergencias Cruz Verde trasladó al peatón a una clínica privada, donde fue diagnosticado con una laceración en el cuero cabelludo. Las lesiones fueron calificadas como leves.