Un hombre de 36 años resultó con fractura de tabique nasal tras protagonizar un siniestro vial en horas de la noche del jueves en barrio Independencia, en la ciudad de San Francisco.

Según pudo saber El Periódico, el hecho ocurrió alrededor de las 21.30 en la esquina de Bv. Roca y Trigueros, cuando, por causas a establecer, un automóvil Toyota Yaris blanco que circulaba en sentido oeste a este colisionó con una motocicleta Guerrero Trip sin dominio colocado.

El conductor del rodado menor fue asistido por personal de un servicio de emergencias y trasladado al Hospital Iturraspe, donde le diagnosticaron fractura de tabique nasal.

Según se indicó, el conductor del automóvil no sufrió lesiones.