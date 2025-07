Un nuevo siniestro vial vinculado a la presencia de animales sueltos tuvo lugar en la madrugada de este lunes en la Ruta Nacional 19, a la altura de los moteles y en cercanías de la planta de CBSé, en jurisdicción de Frontera.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:00, cuando un automóvil que transportaba a un padre y su hija colisionó con un caballo que irrumpió de forma repentina en la calzada. Según testimonios, los ocupantes del vehículo no sufrieron lesiones, aunque el automóvil resultó con importantes daños materiales.

El episodio volvió a despertar la preocupación en los vecinos debido al problema recurrente en la región: la circulación de animales sueltos en rutas y caminos. “Cansados de que no se puede salir de noche por el miedo de los caballos”, expresó una vecina en comunicación con El Periódico. La misma persona relató que, hace 20 días, estuvo a punto de protagonizar un accidente similar junto a su esposo, también en la zona de CBSé. “Se nos cruzaron los mismos caballos, no nos matamos porque yo los alcancé a ver. Mi marido no los había visto, son caballos negros”, denunció.